Шэрон Стоун выжила после удара молнии

Голливудская актриса Шэрон Стоун шокировала заявлением о том, что ее ударила молния! Об этом звезда рассказала комику Бреттону Гольдштейну при записи подкаста. Когда именно произошел инцидент Стоун не сказала.

Как рассказала Шэрон Стоун, она подверглась электрическому заряду, когда набирала на кухне воду из крана. Тогда молния ударила в колодец, который отвечал за водоснабжение в доме.

– Я наполняла утюг водой и держала руку на кране. Молния пробила меня через воду. Меня подбросило в воздух и отбросило через всю кухню. Я ударилась о холодильник. У меня был шок, – поделилась звезда.

От разряда молнии Шэрон Стоун потеряла сознание. Звезду нашла ее потом на кухню 87-летняя мать Дороти. Женщине удалось привести дочь в чувство, а скорая доставила ее в больницу. Шэрон Стоун пробыла в больнице 10 дней, поскольку в ее теле еще сохранялся электрический заряд.

Фото: Getty Images

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