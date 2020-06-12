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Келли Кларксон разводится с мужем!
Селебрити уже подала документы в суд
Американская певица и телеведущая Келли Кларксон разводится со своим мужем музыкальным менеджером Брандоном Блэкстоком после семи лет брака. Об этом сообщают западные СМИ.
На прошлой неделе Келли Кларксон подала все необходимые для развода документы в Верховный суд Лос-Анджелеса. Новость стала настоящим шоком для поклонников артистки.
Причину развода Кларксон не называет. Сами звезды и их представители информацию о разводе официально не подтверждают и не опровергают.
Певица Келли Кларксон и музыкальный менеджер Брэндон Блэксток познакомились 2012 года. Через год они поженились. Вместе они воспитывают двоих детей – 5-летнюю Риверу и 4-летнего Ремингтона.
Фото: Getty Images
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