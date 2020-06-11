Новый каналG.spaceШОУМАНИЯКамера, мотор! В Голливуде возобновалют киносъемки

Камера, мотор! В Голливуде возобновалют киносъемки

Вскоре актеры и съемочные команды вернутся на съемочные площадки

В Лос-Анджелесе начинают работу киностудии Голливуда. С 12 июня власти округа позволяет восстановить съемки, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса. Соответствующее заявление выпустил окружной департамент здравоохранения.

Как сообщает департамент, главное условие возвращения к работе – обязательное соблюдение требований безопасности, в частности ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Будем надеяться, что вместе с кинопроизводством вскоре начнут работу и кинотеатры. И мы наконец-то сможем увидеть все новинки, которые должны были выйти за последние месяцы.

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