Кайлі Дженнер зустрічається з колишнім хлопцем сестри

Модель «спалили» на прогулянці з екс-бойфрендом Кендалл Дженнер

У кадр всюдисущих папараці днями потрапила несподівана парочка: Кайлі Дженнер і Фай Хадра. Вам не випадково здається знайомим цей хлопець! Раніше він часто проводив час разом з сестрою Кайлі, Кендалл Дженнер, і навіть був її парою на весіллі Джастіна Бібера і Хейлі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kendall (@kendalljenner) 1 Окт 2019 в 7:04 PDT

Невже тепер він зустрічається з іншою сестрою, або ж те, що Фай і Кендалл були просто друзями, як вони самі це стверджували, – правда?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daily Mail (@dailymail) 8 Июн 2020 в 12:11 PDT

Що ми знаємо про хлопця?

Фай Хадра раніше був моделлю для Moncler і Louis Vuitton, але на першому місці в житті хлопця – музика.

У 2014 році Хадра зустрічався з моделлю Victoria’s Secret Девон Віндзор, правда, через рік пара розпалася. Фаю приписується багато романів з відомими дівчатами, в його списку крім сестер Дженнер – Рита Ора, Кортні Кардашьян, Белла Хадід і Джордін Вудс. Непогано, правда?

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fai Khadra (@yourboyfai) 11 Фев 2020 в 7:55 PST

Цікаво, що у Фая – дві сестри-близнючки, моделі і діджейки Сімі і Хазе Хадра, які тісно дружать з Кайлі Дженнер.

Що ж, будемо стежити за розвитком подій, і подивимося, наскільки все серйозно у Кайлі і Фая.

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