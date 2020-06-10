15-летняя Маша Полякова приоткрыла тайну личной жизни

Не секрет, что эпатажная украинская певица Оля Полякова – мама двух дочерей: 15-летней Маши и 9-летней Алисы. Артистка не прячет детей от поклонников и прессы, и часто публикует в социальных сетях совместные фото и видео. Более того, «Королева ночи» сняла дочерей в своих клипах. Так, Алиса в 6-летнем возрасте появилась в видеоработе на хит «Лед тронулся», а Маша появилась в новогоднем ролике звездной мамы, когда ей было 9 лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova) 31 Май 2020 в 11:45 PDT

Сейчас старшей дочери Оли Поляковой 15 лет. Девочка пытается идти по стопам звездной мамы и «протаптывает» себе путь в светское общество. Она активно развивается как блогер, и ведет собственную страницу в Instagram, которая насчитывает около 160 000 подписчиков. Дочь «Королевы ночи» часто публикует личные фото и видео, а также делится новостями из жизни.

На днях 15-летняя Маша Полякова поделилась фото со своим бойфрендом. Влюбленные позируют в обнимку в защитных масках, поэтому лица молодого человека совсем не видно. В описании к фото дочь Поляковой призналась, что это ее парень, а в комментариях под постом добавила, что рассказывать подробности о нем пока не готова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My love ❤️❤️ Публикация от Maria Polyakova (@mashapolyakova) 4 Июн 2020 в 11:15 PDT

Отметим, что звездная мама Оля Полякова, которая часто комментирует посты в социальных сетях старшей дочери, пока никак не отреагировала на публикацию. Что ж, будем ждать!

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