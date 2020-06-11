Актриса не может долго оставаться с без путешествий

Известная голливудская пара Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались почти пять лет назад, а все никак не разберутся по опеке над детьми. Ранее Енжы делала все, чтобы стать единственным опекуном шестерых детей, но суд разрешил им общаться с Брэдом.

И вот недавно в западных СМИ появилась информация, что после окончания изоляции актриса хочет добровольно отдать детей Питту. Она устала справляться с ними сама во время карантина и хочет одна отправиться в путешествие. Мол, долгое пребывание дома плохо сказалось на ее здоровье.

– Энджи медленно сходит с ума от того, что не может путешествовать во время пандемии. Ей это необходимо для души. А еще ей хочется побыть наедине с собой. Ей уже не по себе от всего, что происходит вокруг нее в Лос-Анджелесе. Она отчаянно стремится к перерыву, – рассказал инсайдер изданию Globe.

Напомним, что в Анджелина Джоли и Брэд Питт трех биологических детей и трех приемов.

Фото: Getty Images

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