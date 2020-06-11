Неожиданный дует презентовал трек глубокой ночью, но с первых же минут появления обложки на страничках артистов, фаны взорвались восторженными комментариями

MONATIK в своем аккаунте в Instagram поделился снимком с Верой Брежневой с подписью «ВЕЧЕРиНОЧКА с Верой в светлое будущее начинается!». Подписчики отреагировали бурно и засыпали комментарии сердечками и востороженными откликами: «Это слишком мощная работа! Однозначно хит этого лета. Поднимает температуру в 2 раза», «Восхитительно!», «Просто лучшие!». Поддержала дуэт и Jerry Heil, оставив громкое «ОООООООО ДАААААА!» под премьерным фото.

Что ж, самое время послушать хит! Уже на музыкальных платформах!

Напомним, что ранее MONATIK и Вера Брежнева уже звучали вместе! На церемонии вручения премии M1 MUSIC AWARDS 2017 они дуэтом исполнили неожиданный трек «Любовь спасёт мир + Кружит».

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