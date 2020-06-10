Артистка продемонстрировала свою естественную красоту

Американская реперка Карди Би опубликовала шокирующее видео, на котором появилась без макияжа и со своими натуральными волосами. Селебрити разместила ролик в сториз в своем Instagram.

Карди Би трудно представить без яркого макияжа, цветной парики и различных кричащих аксессуаров. Звезда любит эпатировать публику своим стилем. Поэтому увидеть ее без макияжа и с натуральными волосами довольно необычно.

– Друзья вот так выглядит мои волосы. Вот такая у них структура. Они становятся такими пушистыми через два дня после того, как я их высушила. Даже если все это время они были заплетены в косички, – поделилась Карди Би.

В видео реперка подчеркнула, что ее волосы не вьются, а просто пушистое и прямое. Поклонникам понравилась естественная внешность звезды. Они также поблагодарили ее за рецепт маски для волос, которой она с ними поделилась.

Фото: Getty Images

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