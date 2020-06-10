На благотворительность: Ирина Шейк сделала селфи топлес для Vogue
Селебрити обнажилась ради хорошей цели
Известная супермодель Ирина Шейк сделала пикантное фото для британского Vogue. На снимке звезда появилась с обнаженной грудью, которую прикрыла сумкой. А все ради благотворительности.
Ирина Шейк участвует в благотворительном аукционе от журнала British Vogue. Лотами стали все элементы одежды и аксессуары, которые модель надела на фото. Каждый желающий может приобрести длинную юбку с леопардовым принтом и глубоким разрезом от Burberry, а также красную сумочку этого же бренда.
Побороться за лоты на аукционе можно до 14:00 по киевскому времени 12 июня. Также в аукционе приняли участие супермодели Кейт Мосс, Адут Акеч, Шалом Харлоу, Джиджи Хадид, Эшли Грэм и другие звезды. Все вырученные деньги будут переданы в ассоциации, способствующие защите прав афроамериканцев.
Фото: Getty Images
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