Причина скандалу – невиконана обіцянка зірки

Голлівудська акторка Різ Візерспун потрапила до суду через невиконану обіцянку. Троє вчителів подали позов проти селебріті через сукні, які та їм пообіцяла. Про це повідомляє Daily Mail.

На початку квітня Візерспун влаштувала розіграш серед вчителів США, які навіть в умовах карантину продовжили навчати дітей. У подарунок за їхні старання зірка пообіцяла подарувати сукні свого бренду Draper James. Як пише Daily Mail, переможниці отримали 250 суконь, а решта – знижку 25% на будь-які вироби бренду.

Але такий розклад вчительок не влаштував. Троє учасниць акції подали позов до суду через те, що не змогли отримати обіцяні сукні. Мовляв, в умовах конкурсу не повідомлялося, що це саме розіграш, а не роздача подарунків.

Представники бренду зізналися, що не розрахували кількість суконь, бо не чекали такого попиту. Як компенсацію, бренд запропонував усім учасницям знижку у 30% на всі сукні. Але навіть з такою знижкою середньостатистична вчителька не може собі дозволити сукню від Різ Візерспун.

Фото: Getty Images

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