Сьогодні стало відомо, що довгоочікуваний Atlas Weekend 2020 переноситься на 2021 рік. Засновник фестивалю Дмитро Сидоренко ексклюзивно Новому каналу розповів, чому все ж таки довелося прийняти таке рішення, коли він усвідомив, що більше тягнути не має сенсу, і головне, чи збереже Atlas Weekend 2021 заявлений лайн-ап. Відповіді на всі питання про перенесення фестивалю – в інтерв’ю.

В який момент прийшло усвідомлення, що фестиваль може «наламатися»?

– Ми постійно моніторимо ситуацію в світі і стежили за поширенням COVID-19 з самого початку. Уже в січні-лютому прийшло усвідомлення того, що варто «сподіватися на краще, але готуватися до гіршого», і ми стали замислюватися про альтернативні варіанти розвитку подій у випадку негативного сценарію. На жаль, коли в Україні на державному рівні оголосили продовження карантину, довелося перейти до конкретних дій.

– Ми працювали до останнього і робили, все, що від нас залежить. Але прийшли до рішення про перенесення фестивалю. Фактори ризику опинилися занадто вагомими: ми не можемо гарантувати ані того, що всі артисти зможуть приїхати до нас, ані того, що ми зможемо забезпечити стовідсоткову безпеку гостей нашого фестивалю, ані того, що ми зможемо провести фестиваль в таких масштабах, як запланували з командою . Тобто фактично повноцінне проведення фестивалю неможливе. Тому, навіть з урахуванням усіх ризиків, перенесення – єдине вірне в даній ситуації рішення, і наше першочергове завдання зараз полягає в тому, щоб вийти з цієї кризи з мінімальними втратами.

Чи були артисти, які ще до переносу точно сказали, що не зможуть приїхати в цьому році?

– Ми вже кілька тижнів знаходимося в постійному контакті із західними і українськими артистами. Очевидно, що в зв’язку з поточним станом справ у світі у них були сумніви, чи відбудеться фестиваль і, якщо ні, то чи плануємо ми перенесення. Ми вдячні, що всі поставилися з розумінням до ситуації, яка склалася, і ніхто не відміняв виступів в односторонньому порядку. Зараз ми в комунікації щодо перенесення фестивалю на наступний рік, і всі артисти нас підтримують і відкриті до обговорення нових дат. В даний момент менеджмент артистів працює над плануванням сезону, з урахуванням всіх переносів, і ми зі свого боку будемо робити все можливе, щоб Atlas Weekend 2021 зберіг уже заявлений лайн-ап і додатково посилився новими артистами.

Ми плануємо особливий спецпроект на осінь

– Нам підтвердили що всі передоплати зараховують в рахунок майбутніх виступів на AW2021 і намагаються так само дзеркально зберегти свої виступи в той самий день тижня, який і був до цього, щоб навіть ті, купували одноденні квитки не відчули різниці. Ми безмежно вдячні всім артистам за максимальний рух назустріч у всіх питаннях і впевнені, що все вийде в найкращому вигляді.

Чи можливо, що в 2020 AW відбудеться виключно з українськими артистами?

– Ми не розглядаємо такий варіант і робимо все можливе для максимального збереження західної частини лайн-апу. Само собою, питання річної перерви залишається відкритим, і його необхідно вирішувати. Зараз ми розглядаємо різні ідеї, як ми можемо протягом цього часу не залишити людей без тих емоцій, які дарує їм Atlas Weekend, і хоча б мінімально компенсувати цю прогалину. Зокрема, по закінченню карантину ми плануємо особливий спецпроект на осінь. Поки рано розкривати всі карти, але він стане хорошим бонусом для всіх фестивальників. Що ми точно можемо сказати зараз – це буде не повноцінна заміна Atlas Weekend, а незалежний паралельний проект, реалізований нашою командою. Обговорювали його всередині команди вже два роки і, напевно, час прийшов.

Квитки, куплені на цей рік, дійсні на фестиваль 2021 року

Чи розглядаєте ви варіант провести онлайн-фестиваль в якомусь новому форматі, як, наприклад, це зробили організатори «Євробачення»?

– Ми не розглядаємо такі формати, адже те, що людина відчуває, занурюючись в атмосферу фестивалю, і та енергетика, якою обмінюється артист і публіка, неможливо повторити в онлайні. Для нас в пріоритеті – живі емоції, яким немає альтернатив. Звичайно, є ідеї паралельних проектів, в рамках яких можуть бути онлайн-виступи, але це ніяк не стосується безпосередньо Atlas Weekend, як фестивалю.

Що буде з квитками, які вже куплені?

– Скасування фестивалю не буде, він переноситься на наступний рік з об’єктивних причин. Тому всі квитки, куплені на цей рік, дійсні на фестиваль 2021 року. Що стосується списку учасників, як я вже говорив, ми знаходимося в постійній комунікації з усіма артистами, які були заявлені в цьому році, а також з тими, яких ми не встигли анонсувати. Команда Atlas Weekend робить все можливе, щоб ми змогли побачитися з ними в 2021 році. Артисти в першу чергу зацікавлені в тому, щоб їхні виступи відбулися, так як це – питання репутації перед своїми ж фанатами, які їх чекають з нетерпінням. Так, зрозуміло, ми дамо можливість всім бажаючим оформити повернення і в найближчий час озвучимо всі деталі, як і коли це можна буде зробити, але все ж закликаємо вас не здавати квитки і скористатися ними в наступному році. Так ви зможете підтримати фестиваль і зробити свій внесок в те, щоб зробити Atlas Weekend 2021 ще крутішим і масштабнішим.

Що перенесення означатиме для вас, як для бізнесу?

– По-перше, колосальні фінансові втрати. У нас багато витрат, які ми, на жаль, не зможемо повернути. Наприклад, зарплати співробітників, всеукраїнська рекламна кампанія, яку ми встигли провести до карантину, передоплати хедлайнерам. По-друге, негативна реакція людей. Ми просимо всіх поставитися з розумінням і хочемо донести, що це – відчайдушні заходи, яких вимагають відчайдушні часи. Безпека наших гостей і артистів завжди будуть для нас головним пріоритетом. Для нас, як і для всього світу, пандемія – форс-мажор. Зараз ми знаходимося в стані, коли всі зусилля додаються для того, щоб вижити, як би страшно це не звучало. Ми змушені скорочувати нашу команду і переглядати бюджети, зазнаємо величезних репутаційних та фінансових втрати. Може здатися, ми впали духом, але це не так. Ми розцінюємо цю перерву в рік як можливість для опрацювання наших стратегічних моментів. У нас є час зрозуміти наші слабкі сторони і зміцнитися, а також повернутися до тих проектів, які довелося відкласти в довгий ящик через брак часу. Незважаючи ні на що, ми – неймовірні оптимісти. Адже влітку 2021 року на нас з вами чекає найемоційна музична подія – Atlas Weekend.