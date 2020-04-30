«Из-за неподвластных нам обстоятельств, Atlas Weekend переносится на следующий год», – такое заявление сделали организаторы фестиваля сегодня утром.

И как бы мы догадывались, что так, скорей всего, и будет, правда? Но каждый в глубине души до последнего надеялся, что любимое летнее мероприятие всё-таки каким-то чудом состоится. Что ж, не будем расстраиваться, обещанные звезды таки приедут в Украину, осталось только узнать когда.

Новые даты Atlas Weekend: 6-11 июля 2021 года. Билеты, купленные на фестиваль в этом году, действуют на AW 2021.

– Сейчас мы ведем переговоры со всеми артистами, чтобы полностью сохранить уже заявленный лайнап, – обещают организаторы. – Также вас ждут анонсы еще многих новых артистов, которые присоединятся к фестивалю в следующем году.

Впереди у нас целый год, чтобы сделать фестиваль еще более масштабным

– Это самое сложное решение, которое нам когда-либо приходилось принимать. Последний месяц мы не теряли надежду и работали над созданием AW 2020, рассматривали разные варианты выхода из кризиса и до последнего верили, что у нас будет возможность встретиться с вами этим летом. Но наблюдая за развитием событий в мире и общаясь с нашими европейскими коллегами, пришли к выводу, что перенос — единственное верное решение в этой ситуации, – комментируют новость организаторы.

А также призывают всех, кто уже купил билеты на Atlas Weekend 2020, понять и поддержать фестиваль, ведь если для посетителей – это просто грустная новость, то для самих организаторов такое непростое решение тянет за собой множество трудностей и потерь:

– Друзья, мы призываем вас в очередной раз выразить свою любовь к фестивалю. Воспользуйтесь вашими билетами на Atlas Weekend 2020 в следующем году — так вы поддержите фестиваль и сможете сделать его еще более ярким и крутым в 2021. Все, кто не смогут быть с нами в следующем году, будут иметь возможность вернуть деньги. Вскоре на наших официальных ресурсах мы опубликуем детальные инструкции, как это сделать.

– Впереди у нас целый год, чтобы сделать фестиваль еще более масштабным и реализовать много новых идей в следующем сезоне. А еще уже сейчас мы начинаем работу над особенным осенним спецпроектом Atlas Weekend, детали которого сообщим совсем скоро! Это не финал фестивальной истории, а всего лишь пауза перед долгожданным AW 2021. Берегите себя и близких!

Что ж, не смотря на грустные новости, не будем падать духом – ведь лето всё равно состоится, и мы можем сами наполнить его множеством крутых событий! Включайте свой любимый трек и настраивайтесь на позитив: лето 2020 будет ярким, и ничто этому не помешает.

Фото: Александра Персикова