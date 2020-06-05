Немецкая супермодель поделилась пикантными снимками

46-летнюю Хайди Клум можно с легкостью назвать активным пользователем социальных сетей. На страницу немецкой супермодели в Instagram подписано около семи с половиной миллионов человек. Звезда часто делится с ними личными фото и видео, а также показывает закулисье своих съемок.

На днях в микроблоге Хайди Клум появилась публикация, которая подняла на уши всех. Немецкая супермодель опубликовала несколько пикантных селфи и показала, как она загорает возле бассейна полностью обнаженной. В описании к снимкам Хайди оставила эмоджи в виде сердца и ограничила возможность комментировать пост.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Heidi Klum (@heidiklum) 28 Май 2020 в 7:33 PDT

Напомним, в феврале 2019 года Хайди Клум тайно вышла замуж за Тома Каулитца, который младшее ее на 15 лет. 46-летняя супермодель и 31-летний гитарист поп-рок группы Tokio Hotel провели свадебное торжество в тесном семейном кругу на роскошной яхте Аристотеля Онассиса Christina O в Италии. Церемонию бракосочетания Хайди Клум и Тома Каулитца провел брат-близнец жениха – вокалист Tokio Hotel Билл Каулитц.

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