Обрано новий трек для другого сезону «Перших ластівок»: Слухаємо!

Закінчився конкурс «Перші ластівки М’юзик», в якому глядачі обирали композиції для другого сезону серіалу Нового каналу. І переможцем фінального голосування став трек «Розовые очки» виконавців Anbu 42 x Весна

Нагадаємо, що протягом останніх двох місяців в соцмережах і на сайті Нового каналу проходив музичний конкурс «Перші ластівки М’юзик», в якому глядачі шляхом голосування, вибирали трек для другого сезону молодіжного трилера.

Першим переможцем в квітні стала композиція «XRTA» учасників Нацвідбору на «Євробачення-2020» групи Fo Sho, і він вже точно прозвучить в «Перших ластівках».

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А також в новому сезоні ви почуєте трек-переможець травня – «Розовые очки» Anbu 42 x Весна, який виборов перемогу в голосуванні на сайті Нового каналу.

Отже, конкурс завершено, композиції для нового сезону обрані, і ми з нетерпінням чекає старту зйомок! А поки можна переглядати «Перші ластівки» на YouTube (Новий канал) і знову з головою занурюватися в життя героїв серіалу.

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