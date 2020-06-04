Кому дісталися мільйони Карла Лагерфельда?

Його кицька залишилася без грошей

Відомий модельєр Карл Лагерфельд пішов з життя в лютому 2019 року. Відтоді питання щодо його спадщини залишалося невирішеним. Незрозуміло було, кому дістануться усі статки креативного директора Chanel. Заповіт дизайнера так і не було опубліковано.

Але французька газета Le Parisien вирішила сама скласти список потенційних спадкоємців Карла Лагерфельда. Найімовірнішими кандидатами на спадщину модельєра називають його охоронця Себастьяна Жонд та модель Батиста Джаабіконі. Також на гроші Карла претендує його хрещений син Хадсон Креніг з батьком Бредом Кренігом, модель Джейк Девіс і директор з комунікацій Karl Lagerfeld Каролін Лебар.

А ось улюбленої кішки кутюр’є в списку спадкоємців немає. Але все ж напризволяще її не залишать. Зараз про неї піклується Франсуаза Касота, яка зараз доглядає за Шупетт і є її офіційним Лагерфельда.

Фото: Getty Images

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