Новый каналG.spaceШОУМАНИЯС кем встречается Кенделл Дженнер?

С кем встречается Кенделл Дженнер?

В селебрити появился новый поклонник

Известная супермодель Кеделл Дженнер держит свою личную жизнь за семью замками. Ни пресса, ни поклонник никогда точно не знают, с кем же встречается звезда. И вот наконец появилась информация о новом избраннике Кенделл Дженнер. Им стал баскетболист Девин Букер. Об этом пишет Us Weekly.

«Они встречаются, но речь не идет о серьезных отношениях. Вокруг нее крутится столько мужчин, что это просто безумие», – сообщил инсайдер изданию.

Кенделл Дженнер и Девин Букер знакомы уже почти два года. Они часто появляются на публике вместе и имеют много общих друзей. Но официально свои отношения никто из звезд не подтверждает.

Фото: Getty Images

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