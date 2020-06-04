Not a fairy tale: Александр Рыбак впервые откровенно рассказал о зависимости

Норвежский певец и скрипач, победитель «Евровидения» Александр Рыбак сделал откровенное признание. В своих соцсетях артист поделился с поклонниками, что сейчас борется с зависимостью от снотворного и антидепрессантов. Музыкант признался, что был зависим от препаратов в течение 11 лет.

– Сначала все было хорошо, но в итоге моя жизнь чуть не разрушилась. В последние годы зависимости, таблетки сделали меня слабым, напуганным, злым. Это затронуло не только мой мозг, но и отразилось на мышцах, желудке и общем состоянии организма. Эта зависимость портила мои отношения с людьми, но самое главное, она почти уничтожила мою волю к жизни. Я знаю, что есть много людей, которые борются подобным, поэтому в течение следующих недель я поделюсь с вами своим опытом, и я буду рад, если кому-то он поможет, – поделился воспоминаниями Рыбак.

Александр Рыбак объявил о том, что в течение следующих нескольких недель будет делиться в соцсетях своим опытом о ходе лечения. Артист приступил к курсу реабилитации в январе этого года и постепенно приходит в нормальный жизненный ритм, благодаря терапии: работает над новой музыкой, выпускает новые песни, планирует гастроли. Так, Рыбак презентовал сразу две новые песни написанные в разных музыкальных стилях – «Give Me Rain» и «My Whole World».

Одна из новых песен от Александра Рыбака – «Give Me Rain» – об исцелении психического расстройства. Работа над этой песней помогла преодолеть беспокойство и боль, которые возникают из-за отказа от сна. Теперь Александр смотрит вперед и делится этой песней с людьми по всему миру! Также Александр попросит своих фанатов принять участие в особом музыкальном клипе на песню, который выйдет скоро.

После множества ритмичных песен, Александр Рыбак выпускает честную балладу «My Whole World» о том, как тяжело жить без родственной души, и про исцеление разбитого сердца: «Как я могу поделиться своим миром с кем-то новым, когда весь мой мир всегда была ты?»:

– Я презентую две новые песни. Работа над ними была частью моей терапии. Обе песни можно найти на Spotify и других музыкальных платформах! Из-за сложившейся ситуации в мире, у меня нет возможности отправится в промо тур поэтому, пожалуйста, делитесь песнями с каждым, кому нужна музыка для вдохновения!

По материалам «Master Management»

Читай также:

Олдскул: Артем Пивоваров выпустил альбом «Земной» на виниле!

Дизайнер «Игры престолов» заменил Ивана Дорна его 3D-версией: Смотрим клип «Wasted»