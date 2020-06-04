Новый клип Ивана Дорна «Wasted» – это совершенно новая реальность, созданная командой артиста. Это настоящий голливудский блокбастер с головокружительными спецэффектами, и порой просто невозможно понять, как вообще такое можно было снять.

Но ничего удивительного, ведь над видео работал Денис Щукин (Ванкувер, Канада), известный VFX-дизайнером, на его счету множество мировых блокбастеров, среди которых «Дэдпул», «Логан», «Тор: Рагнарек» и даже «Игра престолов».

Именно у Дениса и родилась идея снять клип «Wasted», в котором Дорна заменит его 3D- версия:

– В 2017 я впервые услышал OTD и мне сразу понравились 3 трека – Collaba, Wasted и Such a bad surprise. Но крепче всех в голове засела именно «Wasted» – я проигрывал ее на повторе бесконечное количество раз, это было очень ново, свежо и cовсем не похоже на прежнее творчество Ивана, – вспоминает Щукин. – Эмоционально это мне показалось некой смесью Jamiroquai и James Brown! В это же время я задумал создать персональный проект, под который этот трек идеально ложился. Решил предложить Ивану стать одним из первых музыкантов, заменивших себя 3D-версией в видео и снять официальный клип, связался с ним через нашего общего друга – Ваня тоже загорелся идеей, и мы сразу нашли взаимопонимание! Чуть позже встретились лично в Лос Анджелесе и понеслось – раскадровки, съемки, сценарии!

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

via GIPHY

Чтобы прорисовать эффекты, для начала необходимо было снять Ивана Дорна в motion capture костюме, съемочный процесс занял два дня и проходил в Киеве, но в целом работа над видео кипела в разных уголках планеты! Весь проект был сделан на расстоянии и команда, работавшая над клипом в прямом смысле рассыпана по миру – Испания, Украина, Канада, США, Россия.

– Долгое время я не мог поверить в то, что происходит – клипу предшествовала тщательная подготовка, сбор команды по всему миру – от Испании до Канады, все это выглядело для меня немного неимоверно, – делится впечатлениями Иван Дорн. – Я поверил в это, только когда зашел в Киеве в кинопавильон, где на меня надели этот черный костюм с шариками, я начал двигаться и понял, что происходит что-то невероятное. Я чувствую себя каким-то голливудским актером – то есть моими движениями сможет двигаться кто угодно, даже Шварцнеггер или Сталлоне. Просто анимацией, эффектами, мы можем смоделировать его с моими движениями! Ощутил масштаб проекта и осознал, что оно стоит любого срока ожидания, запасся терпением. Понял, что самое ценное в нашей музыке – наши фаны, они сублимируют то вдохновение, которым получается с ними делиться, сублимируют его во что-то, снова пересекающееся с тобой и вдохновляющее новых людей, интересующихся твоим творчеством! Мне очень повезло с моей аудиторией – узнавая, что среди них есть такие выдающиеся голливудские “серые кардиналы”, как Денис, ты однозначно понимаешь, насколько правильной дорогой идешь. За то время, что мы работали над этим клипом многие выпустили свои мультипликационные видео – но так качественно еще не делал никто!

В итоге получилось видео, в котором очень тяжело осознать грани реального, довериться собственным глазам и, даже ущипнув себя, понять, что на самом деле происходит. Ничего особенного – Дорн, как и всегда, супергеройствует, удивляет и немного дебоширит!

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