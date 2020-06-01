Не так давно стало известно о грядущем пополнении в звёздной семье. А вчера артисты сообщили, что ждут девочку!

Для ALYOSHA и фронтмена группы «АНТИТІЛА» это уже будет третий ребенок: дома малышку уже очень ждут два братика – 4-летний Марк и 7-летний Роман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger) 21 Май 2020 в 7:17 PDT

ALYOSHA рассказала, что у нее самой – двое старших братьев, и она может себе представить, что ждёт ее дочь в будущем.

Напомним, что недавно родителями стала еще одна пара музыкантов. У ONUKA и MANEKEN в мае родился сынишка. Очень скоро станет мамой во второй раз и яркая Светлана Тарабарова. В мире шоубизнеса настоящий беби-бум в этом году!

Фото: @tarastopolia

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