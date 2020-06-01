ALYOSHA и Тарас Тополя рассекретили пол будущего ребенка
Не так давно стало известно о грядущем пополнении в звёздной семье. А вчера артисты сообщили, что ждут девочку!
Для ALYOSHA и фронтмена группы «АНТИТІЛА» это уже будет третий ребенок: дома малышку уже очень ждут два братика – 4-летний Марк и 7-летний Роман.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ALYOSHA рассказала, что у нее самой – двое старших братьев, и она может себе представить, что ждёт ее дочь в будущем.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я хочу стати тим від кого буде син, а потім ще одна, а потім ще один… ⠀ Дівчинка! ⠀ З коханою @alyoshasinger і нашими хлопцями в очікуванні 😉 ❤️
Напомним, что недавно родителями стала еще одна пара музыкантов. У ONUKA и MANEKEN в мае родился сынишка. Очень скоро станет мамой во второй раз и яркая Светлана Тарабарова. В мире шоубизнеса настоящий беби-бум в этом году!
Фото: @tarastopolia
Читай:
Хоакин Феникс впервые станет отцом!
«Я уже пузатик»: беременная Влада Роговенко засветила округлившийся животик (ФОТО)