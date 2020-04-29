Новостью о пополнении в семье звездная парочка поделилась в социальных сетях

Слухи по поводу округлившегося животика украинской артистки подтвердились. Певица Alyosha и ее муж, фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя больше не скрывают своего нового статуса. Радостной новостью счастливый отец поделился с поклонниками в Instagram:

«У нас буде дитина! ❤️Минулого разу я не відразу розгадав послання Олени про майбутнього первістка, коли вона залишила на кухні, серед солодощів, міні-конверт для новонароджених. Тоді це змусило її трохи переживати, тому тепер вона повідомила про вагітність без будь-яких ритуалів – просто оголосила результат тесту. Ми посміхнулися, поцілувалися і почали готуватися до статусу багатодітної сім’ї».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taras Topolia (@tarastopolia) 28 Апр 2020 в 12:12 PDT

Фанаты пожелали счастья своим кумирам и принялись угадывать, кого ждет звездная пара: «Принцессы вам желаю!», «Радуюсь за Вас, как за родных», «Молодцы, теперь нужна девочка – помощница маме», «Поздравляем вас от чистого сердца❤️ Здоровья малышу и маме))».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taras Topolia (@tarastopolia) 28 Апр 2020 в 11:02 PDT

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