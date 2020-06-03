В почтенном возрасте монархиня продолжает заниматься любимым занятием

Во всем мире по-чуть-чуть начинают ослаблять карантин и люди возвращаются к привычным делам. Исключением не стала и королева Елизавета II, которая сразу же отправилась на конную прогулку. Ее Величество самостоятельно проехалась верхом в свои 94 года!

Целых три месяца монархине находилась на самоизоляции со своим мужем принцем Филиппом в Виндзорском замке. И впервые за все это время она попала в объективы репортеров.

Фотографы увековечили Елизавету II верхом на одном из ее любимых лошадей 14-летнем горном пони по имени Балморал Ферн. На прогулке королева была не одна – ее сопровождал конюх Терри Пендри. Судя по эмоций на фото, Королева была рада вернуться к любимому занятию.

Фото: Getty Images

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