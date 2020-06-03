Артист поделился закулисьем нового видео

Две недели назад Олег Винник захватил внимание сети премьерой клипа «Безумная Любовь», который с первого дня оказался в трендах YouTube. А теперь певец обнародовал моменты съемок, показав, что осталось «за кадром» его новой видеоработы. По этому случаю, исполнитель представил команду, которая работала над созданием ролика во главе с режиссером Катей Царик, а также поделился подробностями съемочного процесса.

«Бесконечный» лабиринт, в который мы попадаем вместе с музыкантом, был построен в одном из павильонов Киева. Девушки, принявшие участие в съемках, прошли предварительный отбор, «отвоевав» свое место в клипе артиста №1 среди нескольких десятков претенденток. Исключение составила главная героиня. Танцовщица Анастасия Сергеева получила роль вне кастинга.

– Подбором персонажей занималась режиссерская группа, – рассказывает Олег Винник. – Мне предварительно показали фотографии девчат, но я, честно говоря, даже не успел спросить, кто из них главная героиня. С Настей мы познакомились непосредственно на съемочной площадке. Однако, я остался доволен, Кате Царик удалось найти правильный типаж.

На площадке работали каскадеры, которые помогали девушкам выполнять трюки. Клип снимали около 20-ти часов. В течение пяти из них Анастасии Сергеевой приходилось висеть на тросах. А фотомодели, финалистке шоу «Голос країни-10» Екатерине Степуре, довелось сниматься с парашютом, чтобы устранить свою конкурентку согласно сюжету видео.

Фото: Виктор Окремов

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