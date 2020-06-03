Новый каналG.spaceШОУМАНИЯBackstage! Олег Винник рассказал, как отбирал девушек для съемок клипа «Безумная Любовь»

Backstage! Олег Винник рассказал, как отбирал девушек для съемок клипа «Безумная Любовь»

Артист поделился закулисьем нового видео

Две недели назад Олег Винник захватил внимание сети премьерой клипа «Безумная Любовь», который с первого дня оказался в трендах YouTube. А теперь певец обнародовал моменты съемок, показав, что осталось «за кадром» его новой видеоработы. По этому случаю, исполнитель представил команду, которая работала над созданием ролика во главе с режиссером Катей Царик, а также поделился подробностями съемочного процесса.

«Бесконечный» лабиринт, в который мы попадаем вместе с музыкантом, был построен в одном из павильонов Киева. Девушки, принявшие участие в съемках, прошли предварительный отбор, «отвоевав» свое место в клипе артиста №1 среди нескольких десятков претенденток. Исключение составила главная героиня. Танцовщица Анастасия Сергеева получила роль вне кастинга.

– Подбором персонажей занималась режиссерская группа, – рассказывает Олег Винник. – Мне предварительно показали фотографии девчат, но я, честно говоря, даже не успел спросить, кто из них главная героиня. С Настей мы познакомились непосредственно на съемочной площадке. Однако, я остался доволен, Кате Царик удалось найти правильный типаж.

На площадке работали каскадеры, которые помогали девушкам выполнять трюки. Клип снимали около 20-ти часов. В течение пяти из них Анастасии Сергеевой приходилось висеть на тросах. А фотомодели, финалистке шоу «Голос країни-10» Екатерине Степуре, довелось сниматься с парашютом, чтобы устранить свою конкурентку согласно сюжету видео.

Фото: Виктор Окремов

Читай также:

«Шлепки» в стиле хард-рок: Олег Винник записал кавер на хит Поляковой

Олег Винник ищет одну единственную в новом клипе «Безумная любовь»!

новости шоубизнеса олег винник шоубизнес Шоумания