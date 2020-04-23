Український артист показав, як проходять його саундчеки

Олег Винник під час карантину вирішив підняти настрій не тільки шанувальникам, а й колегам по сцені. На своїй сторінці в Instagram співак опублікував відео, в якому показав, що відбувається у концертному залі до приходу глядачів. Під супровід музикантів артист виконав уривок з пісні «Шлепки» Олі Полякової, віртуозно поєднавши його з рядками знаменитої арії Ленського з опери «Євгеній Онєгін». В аранжуванні Винника композиції зазвучали в стилі хард-рок.

«Всем нам сейчас хочется позитива. И я решил поднять настроение не только моим зрителям, но и коллегам. Во время недавнего тура мы записали несколько музыкальных импровизаций. Смотрите первую прямо сейчас. Жду ваших улыбок, желаю всем нам здоровья и вдохновения!», – підписав ролик Олег Винник. І додав: «Продолжение следует…», зробивши натяк на ймовірні інші кавери.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 22 Апр 2020 в 7:17 PDT

Підписники схвалили ідею музиканта, оцінивши якісне звучання, живе виконання, харизму та гумор співака. А також почали писати в коментарях, чиї треки вони ще хотіли б почути в інтерпретації Олега Винника.

«Класс! Неожиданно! Интересно и качественно. Как всегда у вас», «За что не возьметесь, все превращается в шедевр», «Какое звучание! Какая красота и сила голоса! Олег, бесподобно!! Браво!», «Отпад полный! Вот это, Олег, Вы бомбанули! Улет! Спасибо огромное, развеселили!!! Голос обалденно звучит, сколько мощи!!! Браво, Мастер!!!», «Настроение на раз поднялось! С чувством юмора Вы явно та ты» – пишуть фоловери.

Відреагувала й сама Оля Полякова. У коментарях під публікацією Олега Винника Королева ночі написала: «Аааааааааааа!!!! Серьезно? Ну это огонь!»

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