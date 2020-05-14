Улюбленець українських жінок співак Олег Винник представив відеороботу «Безумная любовь».

Дивіться кліп Олег Винник – «Безумная любовь»:

У кліпі «Безумная любовь» показана історія про те, що у кожної людини є свій шлях. Часом на цьому шляху зустрічаються різні люди, інтриги і спокуси.

– У сучасному світі дуже багато амбіцій, від яких, на жаль, страждає любов. Пісня «Безумная любовь» про наші почуття і дії. Часто забуваючи, що щастя знаходиться всередині нас, і вирушаючи на його пошуки, ми починаємо творити божевільні речі. Мені б хотілося, щоб ми не шукали любов, а віддавали її, – зазначає Олег Винник.

Режисером кліпу «Безумная любовь» виступила Катя Царик. За її задумом, перед глядачем відкривається нескінченний лабіринт, в центрі якого знаходиться заточена в кришталеве серце дівчина. До неї прагне Олег Винник, якого намагаються спокусити різні дівчата, усуваючи одна одну всілякими підступами і хитрощами.

– Кліп дуже іронічний, бо Олег любить посміятися і поіронізувати над собою і на тему своєї популярності. Але суть його полягає в тому, що на шляху до тієї єдиної, чистою і щирої любові завжди зустрічаються труднощі і перипетії, – коментує ідею відеороботи Катя Царик.

Нагадаємо, що вперше пісня «Безумная любовь» була презентована в листопаді під час грандіозного концерту Олега Винника в столичному Палаці спорту.

Читай також:

Переможці Нацвідбору на Євробачення 2020: гурт Go_A про 14-й склад, Billie Eilish та дивну назву

ФІЛЬМИ 2020: список найяскравіших прем’єр року