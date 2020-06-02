Дилан Спроус рассказал, с кем живет его брат

Звезда сериала «Ривердейл» Коул Спроус теперь живет вместе со своим коллегой Кей Джей Апой. После расставания с Лили Рейнхарт от плохого настроения его спасает сериальный друг.

– Когда начался карантин, они оказались в доме Кей Джея в Лос-Анджелесе. С тех пор самоизолируются вместе, это так мило. Слышал от них веселые истории. Насколько я знаю, они там качают мышцы, поднимая тяжести, и едят чипсы. Похоже, это все, чем заняты эти ребята, – пошутил Дилан в интервью Entertainment Tonight

Близнец Коула также отметил, что после расставания с Лили Рейнхарт его брат чувствует себя хорошо:

– Коул в порядке. Он следит за собой, отдыхает, расслабляется, мы каждый день общаемся с ним по FaceTime.

Напомним, Коул Спроус и Лили Рейнхарт начали встречаться в 2018 году после знакомства на съемках сериала «Ривердейл». Недавно появилась информация о том, что звездная пара рассталась. Но представители обоих актеров эту информацию комментировать отказались.

Фото: Getty Images

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