Ложь и клевета: Кейт Мидлтон и принц Уильям подают в суд на таблоид за лживую статью
В своем материале медиа написало, что герцогиня Кембриджская в бешенстве и обвиняет Меган и Гарри в жестокой измене
Принц Уильям и его жена Кейт Мидлтон обратились в суд с иском на британский таблоид Tatler. Представители королевской семьи уверяют, что медиа распространило неправдивую информацию относительно герцога и герцогини Кембриджских.
Весь скандал вращается вокруг статьи под названием «Екатерина Великая». В ней говорится о том, что герцогиня Кембриджская в бешенстве и находится на грани нервного срыва, а также обвиняет Меган Маркл и принца Гарри в жестокой измене. Об этом пишет издание Daily Mail.
«Это такая жестокая клевета. Это отвратительно. Это сексизм и женоненавистничество в худшем проявлении», – поделился инсайдер издание.
В свою очередь Кенсингтонский дворец опровергает информацию о стрессовое состояние Кейт Миддлтон. Они заявляют, что материал не был согласован перед публикацией. Хотя главный редактор Tatler Ричард Дэннер утверждает, что во дворце знали о подготовке статьи.
Фото: Getty Images
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