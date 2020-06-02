В своем материале медиа написало, что герцогиня Кембриджская в бешенстве и обвиняет Меган и Гарри в жестокой измене

Принц Уильям и его жена Кейт Мидлтон обратились в суд с иском на британский таблоид Tatler. Представители королевской семьи уверяют, что медиа распространило неправдивую информацию относительно герцога и герцогини Кембриджских.

Весь скандал вращается вокруг статьи под названием «Екатерина Великая». В ней говорится о том, что герцогиня Кембриджская в бешенстве и находится на грани нервного срыва, а также обвиняет Меган Маркл и принца Гарри в жестокой измене. Об этом пишет издание Daily Mail.

«Это такая жестокая клевета. Это отвратительно. Это сексизм и женоненавистничество в худшем проявлении», – поделился инсайдер издание.

В свою очередь Кенсингтонский дворец опровергает информацию о стрессовое состояние Кейт Миддлтон. Они заявляют, что материал не был согласован перед публикацией. Хотя главный редактор Tatler Ричард Дэннер утверждает, что во дворце знали о подготовке статьи.

Фото: Getty Images

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