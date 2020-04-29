Большое «Ой!»: Кайли Дженнер налажала с фотошопом

В сеть попал снимок, который подтверждает – Кайли та еще любительница поиграть с обработкой. И не всегда удачно, как показывает опыт.

Популярная супермодель выложила в Instagram снимок, на котором она соблазнительно позирует в купальнике на бортике бассейна. Бирюзовая вода, пышные формы Кайли – всё на первый взгляд очень luxury, если не присматриваться. Но от пытливого взгляда подписчиков ничего не укроется! На фото отчетливо заметен фотошоп – один из бортиков бассейна откровенно «поплыл» вместе с частью ноги модели.

Правда, Кайли быстро спохватилась и удалила снимок, выложив уже правильно подретушированное фото. Но Instagram не прощает ошибок, подписчики уже успели сделать десятки скринов, которые молниеносно разлетелись в интернете.

View this post on Instagram A post shared by Kylie ???? (@kyliejenner) on Apr 28, 2020 at 1:06pm PDT

Так что, девушки, если уж решили подправить что-то на своем фото, проверьте сто раз перед тем, как его выложить – всё ли выглядит натурально!

Фото: @kyliejenner

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