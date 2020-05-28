Билли Айлиш поделилась роликом, в котором она раздевается и тонет в болоте критики
В коротком видео 18-летняя певица наглядно показала, что она относится к критике и людям, которые поливают грязью окружающих
Ролик называется NOT MY RESPONSIBILITY, и Билли Айлиш показывала его на всех концертах своего тура Where Do We Go? World Tour. Суть видео – показать, что чувствует девушка, когда люди критикуют каждый ее поступок, ее внешность, стиль одежды…
В ролике исполнительница снимает с себя одежду и медленно погружается в черную вязкую субстанцию, похожую на болото. И во время этого звучит ее манифест:
вы меня знаете?
действительно знаете меня?
у вас есть мнения
о моих мнениях
о моей музыке
о моей одежде
о моем теле
некоторые люди ненавидят то, что я ношу
некоторые люди хвалят это
некоторые люди используют это, чтобы опозорить других
некоторые люди используют это, чтобы опозорить меня
но я чувствую, что вы смотрите
всегда
и все, что я делаю, не остается незамеченным
так что пока я чувствую ваши взгляды
ваше неодобрение
или ваш вздох облегчения
если бы я жила ими
Я никогда не смогла бы двигаться
Вы хотели бы, чтобы я была меньше?
слабее?
мягче?
выше?
Вы хотели бы, чтобы я была тише?
мои плечи провоцируют вас?
моя грудь?
я мой живот?
мои бедра?
тело, с которым я родилась
Разве это не то, что вы хотели?
если я ношу то, что удобно
Я не женщина
если я разденуть
Я проститутка
хотя вы никогда не видели мое тело
вы все еще судите об этом
и судите меня за это
Почему?
мы делаем предположения о людях
в зависимости от их размера
мы решаем, кто они
мы решаем, чего они стоят
если я надену больше
если я ношу меньше
кто решает, как это на меня влияет?
что это значит?
моя ценность основана только на вашем восприятии?
или ваше мнение обо мне
не моя ответственность
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