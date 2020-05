Билли Айлиш поделилась роликом, в котором она раздевается и тонет в болоте критики

В коротком видео 18-летняя певица наглядно показала, что она относится к критике и людям, которые поливают грязью окружающих

Ролик называется NOT MY RESPONSIBILITY, и Билли Айлиш показывала его на всех концертах своего тура Where Do We Go? World Tour. Суть видео – показать, что чувствует девушка, когда люди критикуют каждый ее поступок, ее внешность, стиль одежды…

В ролике исполнительница снимает с себя одежду и медленно погружается в черную вязкую субстанцию, похожую на болото. И во время этого звучит ее манифест:

вы меня знаете?

действительно знаете меня?

у вас есть мнения

о моих мнениях

о моей музыке

о моей одежде

о моем теле

некоторые люди ненавидят то, что я ношу

некоторые люди хвалят это

некоторые люди используют это, чтобы опозорить других

некоторые люди используют это, чтобы опозорить меня

но я чувствую, что вы смотрите

всегда

и все, что я делаю, не остается незамеченным

так что пока я чувствую ваши взгляды

ваше неодобрение

или ваш вздох облегчения

если бы я жила ими

Я никогда не смогла бы двигаться

Вы хотели бы, чтобы я была меньше?

слабее?

мягче?

выше?

Вы хотели бы, чтобы я была тише?

мои плечи провоцируют вас?

моя грудь?

я мой живот?

мои бедра?

тело, с которым я родилась

Разве это не то, что вы хотели?

если я ношу то, что удобно

Я не женщина

если я разденуть

Я проститутка

хотя вы никогда не видели мое тело

вы все еще судите об этом

и судите меня за это

Почему?

мы делаем предположения о людях

в зависимости от их размера

мы решаем, кто они

мы решаем, чего они стоят

если я надену больше

если я ношу меньше

кто решает, как это на меня влияет?

что это значит?

моя ценность основана только на вашем восприятии?

или ваше мнение обо мне

не моя ответственность

