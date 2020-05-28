Український артист показав в новую фотосессию

Представитель от Украины на «Евровидении-2018» певец MÉLOVIN известен своим необычным стилем. Поэтому совсем не странно, что во время карантина он решил представить костюм собственного дизайна. Его артист показал в новом фотосете.

На снимках MÉLOVIN появился в костюме, созданном из надутых медицинских перчаток. Они окрашены золотистой краской. На одной из фотографий костюм дополнен маской, которая сейчас является очень актуальным аксессуаром.

– Скажу сразу, что ни одна перчатка не пострадала и ими сейчас пользуется моя семья и близкие! Когда решился на эту фотосессию, был очень взволнован ситуацией в мире! Страх и паника, которая охватывала людей перечеркивала и подавляла человечность, сострадание и любовь. Хотелось показать преувеличен фэшн образ каждого из нас! Перчатки, маски, казалось бы элементарные вещи вышли на новый уровень «манипуляции», став в цене на вес чистого золота! Вирус обязательно мы победим! А отношения между людьми – нужно будет немало времени, чтобы восстановить, – поделился MÉLOVIN.

Артист реализовывал эту идею вместе со своей командой «BIG HOUSE MELOVIN». На такой образ MÉLOVIN вдохновил карантин. Он создавался во время пребывания певца дома с соблюдением всех условий безопасности.

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