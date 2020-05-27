Что случилось с фигурой Карди Би на карантине? (ВИДЕО)

За время карантина одной из главных проблем для многих стал лишний вес. Эпидемия коронавируса заставила многих оставаться дома, а свой стресс люди начали заедать. Карантина не жалеет никого, исключением не стали и звездные тела. Ярким тому примером стала американская реперша Карди Би.

Так, недавно в своем Instagram Карди Би показала, что с ней сделал карантин. Реперша опубликовала ироничное видео, на котором показала свой карантинный животик.

«Вдохни все это в жизнь», – подписала видео артитска.

В ролике Карди Би, одетая в черное бикини, каблуки и черное парео, прошлась модельной проходкой, а на финальной точке резко выдохнула живот. Таким образом она показала, что фото и видео в Instagram могут отличаться от реальности, но она этого не стесняется.

Посмотреть эту публикацию в Instagram iamcardib 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: Getty Images

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