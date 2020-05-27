Футболист не смог сдержаться, чтобы не потролить жену

Виктория Бекхэм известна не только своим участием в легендарной группе «Spice Girls», но и тем, что никогда не улыбается. На публике селебрити специально сдерживает эмоции, чтобы уберечь свое лицо от морщин.

Но, похоже, что с семьей она все же дает волю эмоциям и дарит улыбку детям и мужу. Доказательством этому стало последнее фото в Instagram младшего сына Бекхэмов Круза. Он опубликовал снимок с Викторией Бекхэм, на котором они позируют перед зеркалом в белоснежных халатах. И кто бы мог подумать, на фото Виктория Бекхэм улыбается.

«Оказывается, моя мама таки улыбается», – пошутил Круз в подписи к снимку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram cruzbeckham 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Но в семье Бекхэмов шутник не один. Отец семейства Дэвид Бекхэм тоже решил подколоть Викторию по поводу ее улыбки. В комментариях он обратил внимание на зубы жены, вспомнив шестой сезон сериала «Друзья». В восьмой серии Росс Геллер специально отбелил зубы перед важным свиданием.

«Какие у мамы белые зубы! Это Росс из «Друзей» », – написал Дэвид.

Фото: Getty Images

Читай также:

Какие формы: Леди Гага засветила грудь в кожаном топе

Что случилось с фигурой Карди Би на карантине? (ВИДЕО)