Какие формы: Леди Гага засветила грудь в кожаном топе
Артистка не стесняется показывать свое тело
Эпатажная американская певица Леди Гага произвела фурор своим новым фото в Instagram. Селебрити опубликовала горячее селфи, на котором видно ее пышную грудь.
На вызывающем снимке Леди Гага позирует в кожаном топе с металлическими цепочками. Откровенные наряды обнажило ее грудь так, что видно именно нижнюю их часть. Это выглядит довольно пикантно и соблазнительно. Образ дополняют яркие акценты: розовые волосы и мейк певицы.
«Чувствую, что гроза приближается», – подписала фото Леди Гага.