Артистка не стесняется показывать свое тело

Эпатажная американская певица Леди Гага произвела фурор своим новым фото в Instagram. Селебрити опубликовала горячее селфи, на котором видно ее пышную грудь.

На вызывающем снимке Леди Гага позирует в кожаном топе с металлическими цепочками. Откровенные наряды обнажило ее грудь так, что видно именно нижнюю их часть. Это выглядит довольно пикантно и соблазнительно. Образ дополняют яркие акценты: розовые волосы и мейк певицы.

«Чувствую, что гроза приближается», – подписала фото Леди Гага.

Посмотреть эту публикацию в Instagram ladygaga 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

В подписи певица использовала строчка из песни Rain On Me, которую она недавно представила вместе с Арианой Гранде.

Фото: Getty Images

Читай также:

Что случилось с фигурой Карди Би на карантине? (ВИДЕО)

Выходит книга с рецептами блюд из сериала «Друзья»: Подробности и цена