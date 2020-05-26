Певица продолжает радовать фанатов новыми песнями и lyric video к ним

– Трек #ПРОВІНЦІЯ – продолжение истории девушки из песни #ВІЛЬНА_КАСА, – рассказывает Jerry Heil. – Героиня – простая девушка, из простого города, с простыми ценностями, но большими амбициями. Она влюблена в него, а он – в нее. Но это треугольник, где третья – его мама.

Певица устроила фанам определенный квест в YouTube, предложила им найти в песне две известные пословицы и рассказать о своих находках в комментариях под видео. «Это лирик-видео сделано. чтобы легче было выучить слова! Но в видео пропущен бридж, где я зашифровала две украинские пословицы о невестке и свекрови».

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Поэтому слушаем новый трек, ищем пословицы и заряжаемся позитивным настроением от Яны Шемаевой.

Текст (слова) песни Jerry Heil – #ПРОВІНЦІЯ

303 — номер маршрутки

Київ-Васильків

Ааа-аааааа

І метро її несло подалі від батьків

А-а

Маленька чорна сукня? Ні —

Велике чорне худі,

Велике добре серце,

Але маленькі груди.

Приданого мінімум, та максимум амбіцій.

І вже у тому віці…

Але 1 але…

АУ-АУ-АУ

ВИКЛИКАЙТЕ ШВИДКУ,

ВИКЛИКАЙТЕ ПОЛІЦІЮ!

ЙОГО МАМА НЕ ХОЧЕ НЕВІСТКУ ТАКУ-АУ-АУ —

ТА ЩЕ Й ІЗ ПРОВІНЦІЇ!

АУ-АУ-АУ

ВИКЛИКАЙТЕ ШВИДКУ,

ВИКЛИКАЙТЕ ПОЛІЦІЮ!

ЙОГО МАМА НЕ ХОЧЕ НЕВІСТКУ ТАКУ-АУ-АУ —

ТА ЩЕ Й ІЗ ПРОВІНЦІЇ

303 рази хотіла догодити їй.

Ааа-аааааа

Але двом годити не зумів мужчина мій…

А-а

Велика біла сукня —

Я від нього вже нікуди.

Велике добре серце,

Але маленькі груди.

Приданого мінімум, та максимум амбіцій.

І вже у тому віці…

Але 1 але..

АУ-АУ-АУ

ВИКЛИКАЙТЕ ШВИДКУ,

ВИКЛИКАЙТЕ ПОЛІЦІЮ!

ЙОГО МАМА НЕ ХОЧЕ НЕВІСТКУ ТАКУ-АУ-АУ —

ТА ЩЕ Й ІЗ ПРОВІНЦІЇ!

АУ-АУ-АУ

ВИКЛИКАЙТЕ ШВИДКУ,

ВИКЛИКАЙТЕ ПОЛІЦІЮ!

ЙОГО МАМА НЕ ХОЧЕ НЕВІСТКУ ТАКУ-АУ-АУ —

ТА ЩЕ Й ІЗ ПРОВІНЦІЇ!

АУ-АУ-АУ

АУ-АУ-АУ

АУ-АУ-АУ

АУ-АУ-АУ

АУ-АУ-АУ

ВИКЛИКАЙТЕ ШВИДКУ,

ВИКЛИКАЙТЕ ПОЛІЦІЮ!

ЙОГО МАМА НЕ ХОЧЕ НЕВІСТКУ ТАКУ-АУ-АУ —

ТА ЩЕ Й ІЗ ПРОВІНЦІЇ!

АУ-АУ-АУ

ВИКЛИКАЙТЕ ШВИДКУ,

ВИКЛИКАЙТЕ ПОЛІЦІЮ!

ЙОГО МАМА НЕ ХОЧЕ НЕВІСТКУ ТАКУ-АУ-АУ —

ТА ЩЕ Й ІЗ ПРОВІНЦІЇ!