«Велике добре сердце, але маленькі груди»: Jerry Heil выпустила трек #ПРОВІНЦІЯ. Слушаем!
Певица продолжает радовать фанатов новыми песнями и lyric video к ним
– Трек #ПРОВІНЦІЯ – продолжение истории девушки из песни #ВІЛЬНА_КАСА, – рассказывает Jerry Heil. – Героиня – простая девушка, из простого города, с простыми ценностями, но большими амбициями. Она влюблена в него, а он – в нее. Но это треугольник, где третья – его мама.
Певица устроила фанам определенный квест в YouTube, предложила им найти в песне две известные пословицы и рассказать о своих находках в комментариях под видео. «Это лирик-видео сделано. чтобы легче было выучить слова! Но в видео пропущен бридж, где я зашифровала две украинские пословицы о невестке и свекрови».
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Поэтому слушаем новый трек, ищем пословицы и заряжаемся позитивным настроением от Яны Шемаевой.
Текст (слова) песни Jerry Heil – #ПРОВІНЦІЯ
303 — номер маршрутки
Київ-Васильків
Ааа-аааааа
І метро її несло подалі від батьків
А-а
Маленька чорна сукня? Ні —
Велике чорне худі,
Велике добре серце,
Але маленькі груди.
Приданого мінімум, та максимум амбіцій.
І вже у тому віці…
Але 1 але…
АУ-АУ-АУ
ВИКЛИКАЙТЕ ШВИДКУ,
ВИКЛИКАЙТЕ ПОЛІЦІЮ!
ЙОГО МАМА НЕ ХОЧЕ НЕВІСТКУ ТАКУ-АУ-АУ —
ТА ЩЕ Й ІЗ ПРОВІНЦІЇ!
АУ-АУ-АУ
ВИКЛИКАЙТЕ ШВИДКУ,
ВИКЛИКАЙТЕ ПОЛІЦІЮ!
ЙОГО МАМА НЕ ХОЧЕ НЕВІСТКУ ТАКУ-АУ-АУ —
ТА ЩЕ Й ІЗ ПРОВІНЦІЇ
303 рази хотіла догодити їй.
Ааа-аааааа
Але двом годити не зумів мужчина мій…
А-а
Велика біла сукня —
Я від нього вже нікуди.
Велике добре серце,
Але маленькі груди.
Приданого мінімум, та максимум амбіцій.
І вже у тому віці…
Але 1 але..
АУ-АУ-АУ
ВИКЛИКАЙТЕ ШВИДКУ,
ВИКЛИКАЙТЕ ПОЛІЦІЮ!
ЙОГО МАМА НЕ ХОЧЕ НЕВІСТКУ ТАКУ-АУ-АУ —
ТА ЩЕ Й ІЗ ПРОВІНЦІЇ!
АУ-АУ-АУ
ВИКЛИКАЙТЕ ШВИДКУ,
ВИКЛИКАЙТЕ ПОЛІЦІЮ!
ЙОГО МАМА НЕ ХОЧЕ НЕВІСТКУ ТАКУ-АУ-АУ —
ТА ЩЕ Й ІЗ ПРОВІНЦІЇ!
АУ-АУ-АУ
АУ-АУ-АУ
АУ-АУ-АУ
АУ-АУ-АУ
АУ-АУ-АУ
ВИКЛИКАЙТЕ ШВИДКУ,
ВИКЛИКАЙТЕ ПОЛІЦІЮ!
ЙОГО МАМА НЕ ХОЧЕ НЕВІСТКУ ТАКУ-АУ-АУ —
ТА ЩЕ Й ІЗ ПРОВІНЦІЇ!
АУ-АУ-АУ
ВИКЛИКАЙТЕ ШВИДКУ,
ВИКЛИКАЙТЕ ПОЛІЦІЮ!
ЙОГО МАМА НЕ ХОЧЕ НЕВІСТКУ ТАКУ-АУ-АУ —
ТА ЩЕ Й ІЗ ПРОВІНЦІЇ!