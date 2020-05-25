13 причин почему: Смотрим новый трейлер 4 сезона
Фаны сериала, ставшего культовым у современных подростков, ликуют! Netflix, наконец-то поделились трейлером к новому четвертому сезону
Четвертый сезон драмы «13 причин почему» будет короче, чем три предыдущих: всего 10 серий. Но, судя по трейлеру, это говорит лишь о более динамичном развитии сюжета, отсутствии длительных размышлений и серий без каких-либо событий, которые разочаровали многих в третьем сезоне.
В четвертом сезоне старшеклассники «Либерти Хай» готовятся к выпускному. И чтобы оставить все жуткие события в прошлом, им придется открыть секреты, которые удавалось хранить долгие годы.
Премьера 4 сезона «13 причин почему» состоится 5 июня, в этот день выйдут сразу все выпуски. Известно, что этот сезон станет заключительным.
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