13 причин почему: Смотрим новый трейлер 4 сезона

Фаны сериала, ставшего культовым у современных подростков, ликуют! Netflix, наконец-то поделились трейлером к новому четвертому сезону

Четвертый сезон драмы «13 причин почему» будет короче, чем три предыдущих: всего 10 серий. Но, судя по трейлеру, это говорит лишь о более динамичном развитии сюжета, отсутствии длительных размышлений и серий без каких-либо событий, которые разочаровали многих в третьем сезоне.

В четвертом сезоне старшеклассники «Либерти Хай» готовятся к выпускному. И чтобы оставить все жуткие события в прошлом, им придется открыть секреты, которые удавалось хранить долгие годы.

Премьера 4 сезона «13 причин почему» состоится 5 июня, в этот день выйдут сразу все выпуски. Известно, что этот сезон станет заключительным.

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