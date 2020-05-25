Американская певица Бритни Спирс снова проводит карантин со своим бойфрендом Сэмом Асгари. Недавно он вернулся в ее дом, потому селебрити регулярно показывает его в своем Instagram.

Так, недавно Бритни Спирс опубликовала видео в своей социальной сети, где она танцует в голубом бикини и белых кроссовках. Снимал эту хореографию у бассейна именно парень певицы. В конце видео Сэм даже показал, как умеет «танцевать» мышцами груди.

«Я знаю ….. длинные носки, я со странностями, когда веселюсь», – подписала видео Бритни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram britneyspears 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Певица выглядит очень радостной и счастливой рядом с любимым. Похоже, что проведенное с Сэмом время много значит для нее.

Фото: Getty Images

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