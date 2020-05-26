Недавно известная модель Ирина Шейк обнажилась для съемок в рекламе белья бренда Intimissimi. Будучи послом лейбла, на своем теле Шейк представила новую модель Invisible bra (Невидимый бюстгальтер).

В своем Instagram Intimissimi опубликовали обольстительное видео с Ириной Шейк в черном прозрачном комплекте белья и черном шелковом халатике. Белье прекрасно подчеркивает идеальную фигуру модели.

«Легкий, комфортный, деликатный и женственный», – так бренд описал свой новый Invisible bra.

Посмотреть эту публикацию в Instagram intimissimiofficial 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Новый бра идеально подойдет для летнего сезона, ведь выполнен из легкого материала и мягкий на ощупь. Несмотря на легкость материала, бюстгальтер обеспечивает хорошую поддержку груди.

Ирина Шейк стала лицом бренда белья Intimissimi еще в 2007 году, а в 2010 году ее выбрали послом.

Фото: Getty Images

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