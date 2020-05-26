Известный голливудский режиссер Вуди Аллен и его жена Сун-И Превин уже более 20 лет борются с осуждением по своим отношений. И дело здесь не только в значительной разницы в возрасте, но и в том, что Вуди Аллен когда-то встречался с матерью своей жены.

Недавно 84-летний режиссер раз прокомментировал свои отношения с Сун-И Превин в интервью таблоиду The Daily Mail. Как сказал Аллен, разница в 35 лет не могла помешать их отношениям.

– Между нами царило желание. Мы не могли оторваться друг от друга. Да, я понимаю, что в начале отношений никто ничего не понимал. Мы казались абсолютно невозможным союзом: я гораздо старше, а она – приемный ребенок, – отметил он.

Хотя фактически, Вуди Аллен не является отцом Сун-И Превин, но он встречался с ее матерью, которая когда-то удочерила девочку. Сама же супруга режиссера в то время была несовершеннолетней.

Сначала Вуди Аллен и Сун-И Превин пытались скрывать сои отношения. Но когда о романе узнала мама девушки, они решили не прятаться. И уже в 1997 году режиссер женился на Сун-И Превин.

– Мы вместе удочерили двух детей. Быть отцом было для меня очень важно. Нам было очень весело. Наши дочери сейчас учатся в колледже, одна в Калифорнии, а другая в художественном колледже в Нью-Йорке. Сун-И изменила меня. Она заставляет меня выходить четыре или пять раз в неделю, – поделился Аллен.

Фото: Getty Images

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