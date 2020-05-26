Карантин – штука не из приятных, но, по крайней мере, он дает время завершить дела, на которые не находилось свободной минутки. Так, использовать карантин с пользой решил и американский актер Джонни Депп. За период самоизоляции он завершил картину, которую не мог дорисовать 14 лет! Об этом селебрити сообщил в своем Instagram.

На полотне Джонни Депп изобразил бутылку вина. Оказалось, что картину звезда начал писать еще в 2006 году. И в течение 14 лет он не прикасался к полотна, а только «в лучшем случае, время от времени на него смотрел».

«Удивительно, как какие-то вещи на несколько месяцев вызывают у нас чистое, сильное сосредоточение и отдачу. А потом неожиданно ветер меняется, и мы переключается на другое. И очень надолго эти более ранние интересы и пристрастия, к сожалению, отходят на второй план и находятся в бескрайних уголках которого подвала барахольника в мозгу, покрытые кучами других вещей, которые в моем черепе не хватало места … до недавнего времени », – подписал фото с завершенной картиной Джонни Депп.

Посмотреть эту публикацию в Instagram johnnydepp 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Фото: Getty Images

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