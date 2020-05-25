Артистка наконец осуществила свою мечту на карантине

Американская реперша Карди Би добила свою огромную татуировку через все тело. На карантине селебрити наконец нашла время, чтобы завершить проект мечты.

Свою новую татуировку, которая начинается на предплечье, а заканчивается, на ягодицах, Карди Би показала в своем Instagram. Цветная татуировка состоит из множества ярких экзотических цветов, бабочек и других представителей флоры и фауны. Чтобы набить такой рисунок, реперше понадобилось несколько месяцев.

Рассмотреть татуировку Карди Би можно на видео и фото, которые певица опубликовала в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram iamcardib 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram iamcardib 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

О том, как создавалось тату Карди Би, более подробно рассказал автор рисунка Джейми Чен в своем Instagram:

«Более 60 часов и более 10 городов, это был потрясающий проект и сумасшедший опыт. Спасибо за гостеприимство, силу и преданность делу. Я очень ценю тебя и твою семью, Карди».

Фото: Getty Images

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