Новый каналG.spaceШОУМАНИЯПостельная сцена: Эмили Ратаковски показала соблазнительные обнаженные ягодицы (ФОТО)

Постельная сцена: Эмили Ратаковски показала соблазнительные обнаженные ягодицы (ФОТО)

Американская модель Эмили Ратаковски порадовала фанатов новым сексуальным фото, на котором позирует почти обнаженной.

28-летняя селебрити сделала селфи на своей кровати. На нем Эмили появилась почти полностью обнаженной. Ее упругие ягодицы подчеркнули обольстительный загар и черные стринги собственного бренда Inamorata Woman. Ратаковски приняла вызывающую позу, которая продемонстрировала все изгибы девушки.

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На снимке к модели присоединился ее любимый пес Коломбо. Воспитанник с интересом наблюдал за Эмили Ратаковски, которая делала пикантное селфи.

Фото: Getty Images

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