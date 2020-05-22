Новый сингл войдет в новый альбом провокационной артистки

Американская певица Леди Гага презентовала новую песню «Rain On Me». Трек вышел в колоборации с Арианой Гранде. Он стал вторым в новом альбоме артистки под названием «Chromatica».

Слушать новую песню Леди Гага, Ариана Гранде – Rain On Me онлайн:

О предстоящей колоборацию в сети узнали, когда появился трек-лист альбома «Chromatica».

«Однажды я плакала так сильно, что, казалось, никогда не смогу остановиться. Вместо того, чтобы бороться с этим, я подумала, давай, я могу делать сложные вещи. Гранде, я люблю тебя за твою силу и дружбу. Давай покажем им, что у нас есть », – рассказала об идее колоборации Леди Гага в своем Instagram.

О своей работе с Леди Гагой Гранде отзывается с особой теплотой и восторгом:

«Однажды я встретила женщину, которая получила тот же боль, что и я. Которая плакала так же много, как и я, которая пила так же много, как и я, ела так же много пасты, как и я, и чье сердце было больше, чем все ее тело. Я сразу почувствовала ее своей сестрой. Затем она взяла меня за руку и пригласила в прекрасный мир Chromatica. И вместе мы показали, каким прекрасным и целебным может быть чертей плачь Я надеюсь, что это заставит вас почувствовать себя же возвышенным, как и нас. Я люблю тебя, Леди Гага, ты потрясающая суперженщина!»

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