Новый каналG.spaceШОУМАНИЯМайский чил: Дуа Липа загорает в розовом бикини (ФОТО)

Майский чил: Дуа Липа загорает в розовом бикини (ФОТО)

Селебрити похвасталась идеальными формами даже на карантине

Британская певица Дуа Липа опубликовала новые соблазнительные фото в своем Instagram. 24-летняя артистка показала откровенные снимки в разноцветном бикини, которое едва прикрывает ее загорелое тело.

«В Лондоне сегодня + начала гениальную новую книгу под названием «Маленькая жизнь» – не просто щит от солнца», – подписала серию фото Дуа Липа.

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С фото можно понять, что за карантин звезда не набрала лишнего веса. Она даже успела покрасить волосы в розовый оттенок.

Фото: Getty Images

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