Новый каналG.spaceШОУМАНИЯСексуальные танцульки: Мишель Андраде в облегающем костюме показала тверк (ВИДЕО)

Сексуальные танцульки: Мишель Андраде в облегающем костюме показала тверк (ВИДЕО)

Артистка не может долго быть без танцев

Украина-боливийские певица Мишель Андраде не только искусная вокалистка, но и крутая танцовщица. Она регулярно берет уроки направлений танцев и делится своими постановками в своем Instagram.

И вот недавно Мишель опубликовала свою новую хореографию. В видео она появилась в облегающем костюме зеленого неонового цвета.

«Соскучилась по танцульки и решила поставить свою! GANG???? still alive – new bang @raemakrae», – подписала ролик Мишель.

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mishvirmish

Хореография от Мишель Андраде получилась довольно экспрессивной и страстной. Особенно поклонников удивил крутой тверк от артистки.

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