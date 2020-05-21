Селебрити собирается ходить с усами как можно дольше

Недавно актер Коул Спроус, которого все любят за роль Джагхеда в сериале «Ривердейл», показал свои карантинные усы. В своем Instagram он опубликовал фото в новом образе, главным акцентом которого стали «кошерные усы» звезды.

Подписчикам довольно странно видеть Коула Спроуса с усами, ведь обычно он ходит со гладковыбритым лицом. Но на карантине он решил отрастить усы и бородку светлого цвета. Интересно, что для полноты образа актер изменил и цвет волос. С глубоко брюнета они стали карамельно-русыми.

Посмотреть эту публикацию в Instagram colesprouse 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

– Я отращивал волосы и усы для роли, но потом начался карантин. И я подумал: я буду играть 17-летних еще лет восемьдесят, поэтому, пока есть возможность, надо попробовать и посмотреть, получится ли у меня отрастить усы. Я их стриг и всячески заботился о том, чтобы это выглядело кошерно. Мы с братом даже соревновались, у кого волосы крепче. Но у него более «викингский» стиль, а у меня «викторианский», – рассказал Коул в прямом эфире Джимми Фэллону.

Судя по лайкам и комментариям, фанатам Коула Спроуса такие изменения понравились. Интересно, сколько актеру удастся продержаться с усами и бородкой.

Фото: Getty Images

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