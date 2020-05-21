Герцогиня Сассекская особо не заморачивалась

19 мая Меган Маркл и принц Гарри отпраздновали вторую годовщину свадьбы. Впервые пара отметила семейный праздник не в Лондоне, а в Лос-Анджелесе. Как супруги провели особый для них день, они оставили в тайне. Но близкие к Меган и Гарри источники рассказали об их подарках друг другу.

– Меган сделала Гарри открытку от руки написала красивый и трогательный текст, постаравшись выразить в словах свою любовь. А Гарри удивил ее огромным букетом роз и кольцом, – сообщил инсайдер изданию Us Weekly.

Интересно, что это уже становится похожим на традицию. Ведь на первую годовщину принц Гарри приготовил для Маркл украшение с тремя драгоценными камнями – каждый из них стал символом месяца, в котором родились Арчи, Меган и сам Гарри.

А вот Букингемский дворец оставил годовщину свадьбы Меган Маркл и принца Гарри без внимания в своих социальных сетях. Хотя, учитывая то, что пара сложила с себя обязанности старших членов королевской семьи, оно и не удивительно.

Фото: Getty Images

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