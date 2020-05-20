Она возвращается! «Блондинка в законе 3» с Риз Уизерспун в главной роли

О съемках третьей части культовых фильмов о блондинке слухи ходят давно. На днях стало известно, что «Блондинке в законе 3» таки быть, и 44-летняя Риз согласилась снова сыграть роль Эль Вудс.

Этой новостью Уизерспун поделилась с подписичками на своей страничке в Instagram: «Отличные новости! Некоторые вещи просто предназначены для того, чтобы быть здесь и сейчас. Я так рада, что Минди Каллинг и Дэн Гур работаю над «Блондинкой в законе 3»!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) 19 Май 2020 в 10:09 PDT

В частности, актриса Минди Каллинг, известная зрителю по сериалам «Офис», «Утреннее шоу» и фильму «8 подруг Оушена», и актер и продюсер Дэниэл Дж. Гур пишут сценарий к новой картине.

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Напомним, что первая часть «Блондинки в законе» вышла в 2001 году. И именно эта картина стала для Риз Уизеспун большим толчком в карьере.

О сюжете и дате выхода третьей части нет никакой официальной информации, известно лишь, что съемки немного сдвинулись из-за пандемии. Что ж, надеемся, что в 2021 году к 20-летию первой части мы увидим «Блондинку в законе – 3» на больших экранах!

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