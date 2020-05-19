Пара распалась после 10 лет брака

Несколько недель назад в сети начали появляться слухи о разводе голливудской пары Меган Фокс и Брайана Остина. И вот актер наконец официально подтвердил, что разошелся с женой. Эксклюзивной информацией Остин поделился с изданием Us Weekly.

Причну разрыва Брайан Остин так и не назвал. Но, судя по всему, инициатором стала именно 34-летняя актриса. Оказалось, что бракоразводный процесс длился с конца 2019 года.

Также Брайан Остин признался, что до сих пор любит Меган Фокс и развод стал для него настоящим разочарованием.

– Я всегда буду ее любить. И я знаю, что она всегда будет любить меня. И я знаю, то, что мы построили нашу семью, – это действительно круто и по-настоящему особенно, – поделился актер.

Меган Фокс и Брайана Остина поженились в 2010 году после 6 лет отношений. Супруги воспитывают трех совместных сыновей – 6-летнего Боди, 7-летнего Ноа и 3-летнего Джорни.

Фото: Getty Images

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