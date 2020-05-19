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19 мая
Хоакин Феникс впервые станет отцом!
Актриса Руни Мара родит оскароносцу первенца
Голливудский актер Хоакин Феникс, известный за роль Джокера, вскоре станет папой. Об этом сообщает издание Page Six.
Оказывается, что невеста звезды Руни Мара находится уже на шестом месяце беременности. Но представители пары пока никак не комментируют будущее пополнение в семье селебрити. Для Хоакина Феникса и Руни Мара это будет первый ребенок.
Хоакин Феникс и Руни Мара познакомились в 2013 году на съемочной площадке фильма «Она», а встречаться начали в 2016 году во время работы над фильмом «Мария Магдалина». Летом 2019 года пара объявила о помолвке.
Фото: Getty Images
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