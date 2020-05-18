Мэттью Перри ищет любовь на сайте знакомств

50-летний актер залечивает раны после очередного расставания

Девушки, налетайте! Недавно звезда сериала «Друзья» Мэттью Перри расстался со своей девушкой Молли Хервиц и теперь ищет себе пару на сайте знакомств. Он восстановил свой профиль на сайте Raya. Об этом сообщают инсайдеры US Weekly.

Мэттью Перри уже даже успел начать общаться с несколькими девушками и побывать на свиданиях. По словам источников таблоида, Мэттью Перри наконец хочет иметь серьезные отношения.

Причины же разрыва актера с Молли Хервиц остаются неизвестными. Но такой поворот в жизни исполнителя роли Чендлера Бинга расстроило его друзей. Ведь даже Кортни Кокс считает, что Молли была идеальной спутницей для Перри. Ее образ жизни действительно хорошо влиял на Мэттью, который долгое время боролся с вредными привычками.

Фото: Getty Images

Читай также:

«Евровидение: История огненной саги»: смотри официальный трейлер комедии от Netflix

Горячая сцена: Эмили Ратаковски поерзала на кровати в бикини (ВИДЕО)