Идеальное лето: Гарри Стайлз выпустил яркий клип «Watermelon Sugar»
Пандемия коронавируса оставляет многих из нас без классического лета в теплых странах. И пока непонятно, когда мы снова увидим море, американский певец Гарри Стайлз пытается поднять всем настроение своим ярким летним клипом на песню «Watermelon Sugar».
Смотрите клип Гарри Стайлз – Watermelon Sugar онлайн:
В видео загорелый красавец весело проводит время на побережье с компанией сексуальных девушек в бикини. Главный реквизит – сочный арбуз.
Этот клип Стайлз посвятил прикосновениям, без которых мы остались из-за пандемии и карантина. Но таким образом певец не призывает к нарушению карантинных норм. Он опубликовал кадр с дисклеймером: «Не пытайтесь повторить это дома. Соблюдайте социальной дистанции».