Пандемия коронавируса оставляет многих из нас без классического лета в теплых странах. И пока непонятно, когда мы снова увидим море, американский певец Гарри Стайлз пытается поднять всем настроение своим ярким летним клипом на песню «Watermelon Sugar».

Смотрите клип Гарри Стайлз – Watermelon Sugar онлайн:

В видео загорелый красавец весело проводит время на побережье с компанией сексуальных девушек в бикини. Главный реквизит – сочный арбуз.

Этот клип Стайлз посвятил прикосновениям, без которых мы остались из-за пандемии и карантина. Но таким образом певец не призывает к нарушению карантинных норм. Он опубликовал кадр с дисклеймером: «Не пытайтесь повторить это дома. Соблюдайте социальной дистанции».

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